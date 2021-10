L’AQUILA: AL VIA LAVORI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SALARIA ANTICA EST

L’AQUILA – Sono iniziati questa mattina i lavori di realizzazione per un parcheggio di circa 90 posti in via Salaria Antica est, località Sant’Antonio, con l’obiettivo di una più ampia riqualificazione dell’intera area di circa 1.200 metri quadrati.

Alla consegna dei lavori all’impresa hanno partecipato anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna, e i consiglieri comunali Giancarlo Della Pelle e Ferdinando Colantoni che hanno seguito da vicino tutto il percorso realizzativo.

L’importo complessivo degli interventi, che saranno conclusi entro la fine dell’anno, ammonta a circa 115mila euro. Entro dicembre la ditta incaricata dovrà provvedere alla rimozione del terreno, proveniente dagli scavi per la realizzazione del progetto C.a.s.e. di Sant’Antonio, e alla sistemazione della superficie a parcheggio, nonché al decespugliamento e alla sistemazione delle scarpate da adibire ad area verde.

“La realizzazione del parcheggio di Pile è fondamentale per venire incontro alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori e dei commercianti della zona, – dichiarano il sindaco Biondi e l’assessore Colonna – considerato che su questa area insistono sia il complesso scolastico della scuola primaria ‘Gianni Rodari’, sia l’insediamento del progetto C.a.s.e. di Pile, oltre alla sede del Tar, alla sede della Regione Abruzzo, agli uffici dell’Anas e a svariate attività commerciali”.

“L’intervento, su cui stiamo lavorando da tempo – proseguono – consentirà di ristabilire il decoro e la sicurezza della zona che, ormai da 12 anni, è deturpata da una piccola collinetta ricettacolo di sporcizia e rifugio di animali. Seguiremo i lavori con attenzione per restituire alla città un’ulteriore nuova area accogliente e sicura”, concludono Biondi e Colonna.