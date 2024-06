L’AQUILA: AL VIA LAVORI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIALE DELLA CROCE ROSSA

L’AQUILA – Il Settore Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile del Comune dell’Aquila comunica che, nei giorni di giovedì 13 e venerdì 14 giugno, in viale della Croce Rossa si svolgeranno i lavori finalizzati alla realizzazione di quattro attraversamenti pedonali rialzati.

Tali interventi, che garantiranno una maggiore sicurezza per i pedoni – si legge in una nota – comporteranno modifiche alla viabilità lungo l’arteria viaria interessata.

Al fine di ridurre i disagi alla circolazione, si è attesa la fine delle lezioni presso gli istituti scolastici anticipando l’inizio dei lavori alle ore 5:00 per permettere la libera circolazione già nel pomeriggio.

Il progetto, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 351/2023, finanziato con fondi PNRR, prevede la realizzazione di 9 attraversamenti pedonali di cui 4 rialzati, per una spesa complessiva di 100 mila euro.

Per l’esecuzione dell’intervento, il Comando di Polizia Municipale, ha emesso l’ordinanza n.184/T/2024 del 7 giugno 2024 che prevede:

– l’istituzione del senso unico alternato gestito da movieri per la giornata di giovedì 13 giugno dalle ore 05:00 alle ore 18:00 con divieto di transito per autobus e mezzi di massa superiore a 3,5t;

– l’istituzione del divieto di transito veicolare con chiusura della carreggiata stradale per la giornata di venerdì 14 giugno dalle ore 05:00 alle ore 16:00 nel tratto compreso tra viale Ovidio e via Monte Camicia e nel tratto compreso tra via Piani di Pezza e via Vicentini.

Il testo dell’Ordinanza è consultabile all’Albo Pretorio del Comune dell’Aquila, nella sezione dedicata Ordinanze Polizia Municipale.