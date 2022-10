L’AQUILA: AL VIA LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO STRADALE. STANZIATI 300MILA EURO

L’AQUILA – Il Presidente della Provincia dell’Aquila con proprio decreto ha approvato la programmazione delle opere di risanamento e manutenzione del tratto di strada provinciale ricadente nel comune Aquilano, denominata SP 37 di “Cavalletto”, compreso tra il Km 0+000 e il Km 1+360.

L’arteria, in prossimità dell’intersezione con la SS 17 in località Bazzano, è interessata da buche, avvallamenti e lesioni del manto stradale. L’importo complessivo stanziato per l’intervento dall’Ente Provinciale è di 300.000 euro.

“La stessa SP 37 negli anni è stata già oggetto di altri interventi di miglioramento strutturale – ha dichiarato il Presidente dell’Amministrazione Provinciale Angelo Caruso – l’approvazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ci consente di effettuare un’ulteriore manutenzione straordinaria al fine di garantire le condizioni di sicurezza per cittadini e automobilisti”. Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla Consigliera di zona Gabriella Sette.