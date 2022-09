L’AQUILA: AL VIA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ALBERGO DI CAMPO IMPERATORE, DOMANI CERIMONIA

L’AQUILA – Saranno avviati domani i lavori di ristrutturazione dello storico albergo di Campo Imperatore, struttura fondamentale degli impianti sciistici del gran Sasso aquilano, da anni in stato di degrado e abbandono. Alle ore 12 è prevista una cerimonia con la partecipazione del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, del dirigente del Provveditorato Opere pubbliche Lazio-Abruzzo-Sardegna, Gennaro Di Maio, del presidente del Centro turistico del Gran Sasso, Dino Pignatelli e del il consigliere comunale delegato alle Politiche per la montagna Luigi Faccia.

I lavori sono stati aggiudicati al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese Fratelli Di Nardo srl (mandataria) ed Edil srl (mandante), che ha offerto un ribasso sul prezzo pari al 13,31%, corrispondente all’importo di 2.515.497 euro oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi 226.491 euro, per un importo contrattuale pari a 2.741.988 euro, oltre Iva.

Gli interventi riguarderanno il rinnovamento totale della parte impiantistica della struttura, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento delle coperture esterne, la realizzazione di un centro benessere con piscina interna, sauna e bagno turco, una sala lettura, un bar, spazi dedicati a servizi di pronto soccorso e nolo attrezzature sciistiche. L’albergo avrà una disponibilità ricettiva di ottanta posti letto complessivi.