L’AQUILA, AL VIA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMITERO MONTICCHIO 

L’AQUILA – È di questa mattina l’inizio dei lavori di manutenzione del cimitero della frazione di Monticchio.

A darne notizia sono l’assessore Fabrizio Taranta e il consigliere Laura Cucchiarella, entrambi in quota Lega: “Questi lavori di manutenzione”, riferisce l’assessore, “tendono principalmente a conservare le opere murarie dei loculari. Saranno infatti effettuati interventi sulla cinta esterna, sulle coperture e sulle lattonerie, al fine di scongiurare ulteriori infiltrazioni di acqua e tutelare dall’usura del tempo le strutture già parzialmente ammalorate. In seguitosarà sistemato il vialetto di accesso e, con la contestuale sistemazione dell’ingresso del camposanto,si rimedierà anche all’afflusso dell’acqua piovana ed al conseguente ristagno nei pressi del cancello”.

“Questi lavori”, continua il consigliere Cucchiarella, “richiesti a gran voce dai residenti della frazione di Monticchio, erano già stati programmati da tempo. Si attendeva la bella stagione per dare la possibilità agli operai di eseguire gli interventi a regola d’arte ed in un tempo relativamente breve, al fine di arrecare il minimo disagio possibile a quanti frequentano il cimitero per fare visita ai propri cari. È stata la grande sensibilità dell’Assessore Taranta e di tutta l’Amministrazione Comunale,” conclude il Consigliere “a permettere che le opere di manutenzione venissero eseguite, a dimostrazione, ancora una volta, della grande attenzione rivolta a tutto il territorio aquilano da parte dell’intera Assise Comunale.”