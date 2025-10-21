L’AQUILA: AL VIA LAVORI PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SU VIA LEONARDO DA VINCI

L’AQUILA – “Sono iniziati i lavori per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati su via Leonardo da Vinci, in prossimità del Convitto Nazionale Domenico Cotugno e della sede della Regione Abruzzo. L’intervento rientra nel programma di miglioramento della sicurezza stradale e pedonale fortemente voluto dall’amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Pierluigi Biondi ed è finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Lo dichiarano in una nota l’assessore ai trasporti del Comune dell’Aquila Paola Giuliani e il capogruppo di L’Aquila Protagonista, Alessandro Maccarone.

“L’opera, finalizzata a garantire una maggiore tutela dei pedoni e una più sicura circolazione veicolare in un’area a forte densità di traffico, si aggiunge agli interventi già realizzati negli ultimi mesi lungo la stessa arteria, come l’installazione delle nuove pensiline alle fermate del trasporto pubblico e la riqualificazione urbana dell’area antistante l’ufficio postale, la farmacia, i servizi di vicinato e il cinema, che ha restituito maggiore decoro e funzionalità a uno dei tratti più frequentati del quartiere di Pettino.”

“Con questo nuovo intervento proseguiamo il lavoro di miglioramento della sicurezza stradale e pedonale, ponendo particolare attenzione alle zone sensibili della città come quelle scolastiche. Via Leonardo da Vinci è infatti una delle principali direttrici della zona Ovest e la realizzazione degli attraversamenti miglioreranno la sicurezza stradale e la qualità dello spazio pubblico”, concludono.