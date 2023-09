L’AQUILA: AL VIA LAVORI PER LA SECONDA CORSIA SU VIA PIE’ DEI GIARDINI

L’AQUILA – “Finalmente Via Pie’ dei Giardini sarà fruibile nel doppio senso di marcia grazie all’avvio dei lavori per la seconda corsia. Aumentano così le condizioni di sicurezza e percorrenza. È una risposta attesa da anni, non solo dai residenti della zona, visto che si tratta di un’arteria estremamente trafficata – anche da ambulanze – crocevia per due importanti presidi socio-sanitari-assistenziali e che spesso abbiamo visto percorrere contromano”.

Lo annuncia, in una nota, il consigliere comunale Livio Vittorini sul progetto di miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada comunale denominata Via Piè dei Giardini da Via Collettara fino a Via del Fontanile, all’Aquila.

“Ringrazio gli uffici comunali che hanno previsto, dietro mia specifica istanza, anche l’illuminazione dell’intero tratto stradale che collega il Comune dell’Aquila a quello di Scoppito. Con i fatti questa amministrazione dimostra attenzione costante all’intero territorio e, quindi, anche alle frazioni, rispettando gli impegni assunti affinché siano valorizzate e ne siano garantite decoro e vivibilità”, conclude Vittorini.