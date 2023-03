L’AQUILA: AL VIA LAVORI RICOSTRUZIONE CASE ERP IN VIA MILONIA

L’AQUILA – Al via i lavori di ricostruzione delle palazzine Erp – edilizia residenziale pubblica – in via Milonia, all’Aquila.

Giovedì 30 marzo, alle 10, si svolgerà la cerimonia di inizio cantiere.

Saranno presenti il sindaco Pierluigi Biondi e il vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici Raffaele Daniele.

Gli edifici Erp di via Milonia, composti da 17 alloggi, dopo il terremoto erano stati classificati “E”, ovvero con danni strutturali gravi. L’intervento di ricostruzione dovrebbe costare circa 8 milioni di euro e prevederebbe la realizzazione di due edifici antisismici con principi di architettura sostenibile. La sagoma sarà la stessa delle palazzine preesistenti.