L’AQUILA: AL VIA OGGI DECIMA EDIZIONE DELL’ABRUZZO HORROR FESTIVAL, IL PROGRAMMA

L’AQUILA – Arriva a L’Aquila la X edizione dell’Abruzzo Horror Festival che animerà il centro storico della città da oggi pomeriggio al 3 novembre con il patrocinio della Direzione Generale Cinema , della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila.

Il Palazzetto dei Nobili sarà il quartier generale, nella Sala Lignea ci saranno le proiezioni dei film e cortometraggi in concorso con ingresso gratuito, i cui vincitori verranno proclamati il 3 novembre da una giuria di qualità composta da Tania Bizzarro Founder di Ore D’orrore, Francesco Belliti giornalista e critico, Piercesare Stagni presidente Abruzzo Film Commission. T

Torna anche il concorso letterario Abruzzo Horror Literary Contest V edizione che vedrà la sua premiazione il 3 novembre con la giuria di qualità presieduta da Andrea Fugaro e con Paola Retta e Andrea De Petris

Nei Sotterranei del Palazzetto dei Nobili verranno allestito il Museo Temporaneo dell’Orrore dove per l’occasione ci si potrà immergere tra la mostra fotografica Horror Dark Urbex a cura di Voivod e Photoclub 99, l’Escape Room tematica Freddy Krueger per festeggiare i 40 anni dall’uscita del Film e Cabinet of Curiosities a cura di Vampire Experience e Macabre Art Treasures, la Piccola Libreria dei Brividi , la sfida a Scacchi contro la Morte scena ripresa dal film Il Settimo Sigillo a cura di ASD Scacchi L’Aquila.

Novità della X edizione saranno la creazione in diretta della Fanzine a tema Horror a cura di Alberto Di Muzio, Nicolò Golia, Arianna Ricci, Maria Francesca Tomassetti e Federico Battisti. Il Labirinto Horror, il Camping del Terrore, La Cena con Delitto.

Non mancheranno le passeggiate al cimitero nella sua parte monumentale a cura di Andrea de Petris, le visite guidate tematiche di Carla Ciccozzi, e L’Aquila Sotterranea Noir il 2 novembre con le teatralizzazioni di Andrea Fugaro. Di seguito il programma con tutti i riferimenti e i contatti per le prenotazioni.

PROGRAMMA ABRUZZO HORROR FESTIVAL

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2024

ORE 15,00 – AGRITURISMO L’OLIMPO

EAGLEVILLE – FESTIVAL DELLE ZUCCHE – HALLOWEEN PARTY

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3478006759

ORE 15,00 – CIMITERO MONUMENTALE DI L’AQUILA

PASSEGGIATA AL CIMITERO A CURA DI ANDREA DE PETRIS

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3490871974

ORE 17.00 – SALA LIGNEA PALAZZETTO DEI NOBILI – L’AQUILA

INAUGURAZIONE ABRUZZO HORROR FESTIVAL

a seguire PROIEZIONE NIGHTMARE DAL PROFONDO DELLA NOTTE

rimasterizzato 4k 40 ANNI

ORE 17.00 / 24.00 – SOTTERRANEI PALAZZETTO DEI NOBILI – L’AQUILA

MUSEO TEMPORANEO DELL’ORRORE (**)

ORE 20 .00 / 24.00 – CAMPO DI MAIS – AGRITURISMO L’OLIMPO – MONTICCHIO ,L’AQUILA

LABIRINTO HORROR

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3284904949

VENERDI’ 1 NOVEMBRE 2024

ORE 10,00 – AGRITURISMO L’OLIMPO

EAGLEVILLE – FESTIVAL DELLE ZUCCHE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3478006759

ORE 17.00 – AGRITURISMO L’OLIMPO – MONTICCHIO ,L’AQUILA

CAMPING DEL TERRORE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3284904949

ORE 17 .00 / 24.00 – SOTTERRANEI PALAZZETTO DEI NOBILI, L’AQUILA

MUSEO TEMPORANEO DELL’ORRORE (**)

ORE 18,00 – SALA LIGNEA, PALAZZETTO DEI NOBILI –Piazza dei Gesuiti

PROIEZIONE CORTI IN CONCORSO

1 – BOOKWORM di Javier Yañez Sanz, SPA 13′

2 – SURVIVAL di Philippe Sfez, FRA 25′

3 – THE SKIN di José Casas, SPA 11′

4 – THE BOMB di Onur Doğan, TUR 24′

5 – TURNO DE NOCHE : THE WRONG PLACE di Juanjo Avi, SPA 15′

ORE 19,30 – SALA LIGNEA, PALAZZETTO DEI NOBILI –Piazza dei Gesuiti

PROIEZIONE FILM IN CONCORSO (1)

VADAKKAN di Sajeed A, IND 2024, 108′

ORE 20 .00 / 24.00 – CAMPO DI MAIS – AGRITURISMO L’OLIMPO – MONTICCHIO ,L’AQUILA

LABIRINTO HORROR

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3284904949

ORE 21.00 – FONTANA LUMINOSA – L’AQUILA

“L’AQUILA TRA STORIE DI FANTASMI E LEGGENDE” – TOUR CON CARLA CICCOZZI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3497820922 (SOLO MESSAGGI SCRITTI WA)

ORE 21,30 – SALA LIGNEA, PALAZZETTO DEI NOBILI –Piazza dei Gesuiti

PROIEZIONE FILM IN CONCORSO (2)

CICADA di Keil Orion Troisi, USA 2023 , 73′

SABATO 2 NOVEMBRE 2024

ORE 10,00 – AGRITURISMO L’OLIMPO

EAGLEVILLE – FESTIVAL DELLE ZUCCHE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3478006759

ORE 17 .00 / 24.00 – SOTTERRANEI PALAZZETTO DEI NOBILI, L’AQUILA

MUSEO TEMPORANEO DELL’ORRORE

ORE 17,30 – PIAZZA SANTA GIUSTA

L’AQUILA SOTTERRANEA NOIR II EDIZIONE (*)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 0862295927 o 3791508492

ORE 18.00 – SALA LIGNEA, PALAZZETTO DEI NOBILI –Piazza dei Gesuiti

PROIEZIONE CORTI IN CONCORSO

1 – DEADLINE di Horridoio Zero, ITA 7’

2 – SACRA VICTIMA di Danilo Greco, ITA 17’

3 – LIVER di Alessio Cuboni, ITA 20′

4 – MY BIRTHDAY di Alberto Antonini, ITA 7′

5 – BEBA di Nikolaj Servettini, ITA 13′

ORE 19.30 – SALA LIGNEA, PALAZZETTO DEI NOBILI –Piazza dei Gesuiti

PROIEZIONE FILM IN CONCORSO (3)

IL PAESE DEL MELODRAMMA di Francesco Barilli, ITA 2023, 86′

ORE 20 .00 / 23.00 – CAMPO DI MAIS – AGRITURISMO L’OLIMPO – MONTICCHIO ,L’AQUILA

LABIRINTO HORROR

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3284904949

ORE 20.00 AGRITURISMO L’OLIMPO – MONTICCHIO, L’AQUILA

L’ULTIMA PORTATA – CENA CON DELITTO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3478006759

ORE 21,30 – SALA LIGNEA, PALAZZETTO DEI NOBILI –Piazza dei Gesuiti

PROIEZIONE FILM IN CONCORSO (4)

THE BROKEN CIRCLE DIRECTOR’S CUT di Sarah Revoltella, ITA 2024 , 92′

ORE 23,30 – SALA LIGNEA, PALAZZETTO DEI NOBILI –Piazza dei Gesuiti

PROIEZIONE FILM IN CONCORSO (5)

FERALIA di Davide Cancila , ITA 2024, 92′

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024

ORE 10,00 – AGRITURISMO L’OLIMPO

EAGLEVILLE – FESTIVAL DELLE ZUCCHE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3478006759

ORE 15,00 – CIMITERO MONUMENTALE DI L’AQUILA

PASSEGGIATA AL CIMITERO A CURA DI ANDREA DE PETRIS

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3490871974

ORE 17.00 – SALA LIGNEA PALAZZETTO DEI NOBILI – L’AQUILA

ORE 16.00 – SALA LIGNEA, PALAZZETTO DEI NOBILI –Piazza dei Gesuiti

PROIEZIONE CORTI IN CONCORSO

1 – BOOKWORM di Javier Yañez Sanz, SPA 13′

2 – SURVIVAL di Philippe Sfez, FRA 25′

3 – THE SKIN di José Casas, SPA 11′

4 – THE BOMB di Onur Doğan, TUR 24′

5 – TURNO DE NOCHE : THE WRONG PLACE di Juanjo Avi, SPA 15′

6 – DEADLINE di Horridoio Zero, ITA 7’

7 – SACRA VICTIMA di Danilo Greco, ITA 17’

8 – LIVER di Alessio Cuboni, ITA 20′

9 – MY BIRTHDAY di Alberto Antonini, ITA 7′

10 – BEBA di Nikolaj Servettini, ITA 13′

ORE 17 .00 / 24.00 – SOTTERRANEI PALAZZETTO DEI NOBILI – L’AQUILA

MUSEO TEMPORANEO DELL’ORRORE (**)

ORE 18,30 – SALA LIGNEA, PALAZZETTO DEI NOBILI –Piazza dei Gesuiti

– ABRUZZO HORROR FESTIVAL X EDIZIONE – CERIMONIA DI PREMIAZIONE

– giuria PIERCESARE STAGNI, TANIA BIZZARRO, SALVATORE SANTANGELO,

ANDREA DE PETRIS, FRANCESCO BELLITI, PAOLA RETTA, ANDREA FUGARO

– Proiezione e PREMIAZIONE CORTO VINCITORE 2024

– PREMIAZIONE FILM VINCITORE 2024

– PREMIAZIONE ABRUZZO HORROR LITERARY CONTEST V EDIZIONE

…A SEGUIRE PROIEZIONE FILM VINCITORE E CORTO VINCITORE

ORE 20 .00 / 24.00 – CAMPO DI MAIS – AGRITURISMO L’OLIMPO – MONTICCHIO ,L’AQUILA

LABIRINTO HORROR

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3284904949

EVENTI COLLATERALI

FONTANA LUMINOSA COLORATA DI ROSSO

MOVIEPLEX , VIA LEONARDO DA VINCI – L’AQUILA

29-30 OTTOBRE – FRANKENSTEIN JR 50° ANNIVERSARIO

31 OTTOBRE – ANTEPRIMA NAZIONALE TERRIFIER III

INFO E PRENOTAZIONI 0862317441 WWW.MOVIEPLEX.IT

(*) L’AQUILA SOTTERRANEA NOIR II EDIZIONE:

Scendete con noi nelle viscere della città e dintorni per scoprirne la storia e i misteri.

L’Aquila sotterranea vi porterà in ambienti ipogei fino ad ora sconosciuti per rivivere miti e

leggende ancora presenti nell’immaginario collettivo.

La visita nei sotterranei non sarà una visita convenzionale, ma una vera e propria

esperienza immersiva attraverso passaggi segreti, neviere, acquedotti e sale riscoperte dopo

i lavori di restauro degli ultimi anni che per l’occasione saranno teatro di scene di suspence

proprie del genere noir.

(**) MUSEO TEMPORANEO DELL’ ORRORE :

ESCAPE ROOM, FREDDY KRUEGER: INCUBO NELLA CAMERA DI NANCY

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3317383503

– CABINET OF CURIOSITY A CURA DI VAMPIRE EXPERIENCE E MACABRE ART TREASURES

– SFIDA LA MORTE A SCACCHI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL 3397143820 (SOLO 1 NOVEMBRE)

– MOSTRA: HORROR DARK URBEX A CURA DI VOIVOD E FOTOCLUB99

PH. DI VOIVOD – ERCOLINO RAINALDI – MAURO BRANCHI – ENRICO DI FEBO

– PICCOLA LIBRERIA DA BRIVIDI COLLEZIONE PRIVATA

– FANZINE HORROR (2 E 3 NOVEMBRE) I EDIZIONE A CURA DI ALBERTO DI MUZIO CON ARIANNA

RICCI, MARIA FRANCESCA TOMASSETTI, NICOLO’ GOLIA E FEDERICO BATTISTI