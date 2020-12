L’AQUILA, AL VIA OPEN DAY VIRTUALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAGANICA

L’AQUILA – Come ogni anno, anche durante quello in corso, il nuovo Istituto comprensivo di Paganica, all’Aquila, apre al territorio per ai genitori interessati le proposte formative curricolari ed extracurricolari dei tre segmenti scolastici: infanzia, primaria, secondaria di primo grado. In primo piano l’organizzazione oraria settimanale, le attività opzionali, l’indirizzo musicale, le certificazioni linguistiche ed informatiche conseguibili, la programmazione didattica e le connesse scelte metodologiche.

Il dirigente scolastico, Giovanna Caratozzolo, ha voluto ricordare come “l’impianto curricolare dell’Istituto riprenda la consolidata tradizione della Direzione Didattica “Galileo Galilei” nel campo della ricerca-azione, esperienza che ha consentito alla scuola di raggiungere invidiabili risultati, confermati nel tempo dagli esiti scolastici e dalle risultanze delle prove Invalsi, esperienza maturata nell’ambito delle discipline dell’area scientifica e che il corpo docente intende estendere anche all’area linguistica”.

“Non potendo accogliere l’utenza nei locali scolastici, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Sars-Covid 19, i consueti incontri si tengono ugualmente in modalità virtuale, per permettere ai genitori la conoscenza della realtà scolastica nel suo complesso, e, con maggiori dettagli, quella dei singoli plessi. In attesa dell’apertura della piattaforma online messa a disposizione per le iscrizioni dal Ministero dell’Istruzione, i genitori hanno così modo di conoscere come è articolata la vita scolastica, come la scuola ha affrontato le restrizioni legate alla pandemia, quali scelte di sicurezza ha operato, quali sono le aree di miglioramento individuate, le attività progettuali programmate. Gli incontri online, che si succederanno fino al 21 gennaio prossimo, e le attività di continuità, che interessano gli alunni in presenza e che coinvolgono i docenti dei segmenti scolastici superiori, consentiranno ai genitori una scelta consapevole e serena e agli alunni un passaggio al grado successivo emotivamente meno impegnativo, anche se non meno emozionante. Al primo di ieri pomeriggio, seguiranno successivi appuntamenti e saranno presenziati dalla dirigente scolastica, per il secondo anno impegnata alla guida di questo Istituto, affiancata in alternanza dallo staff docente”.

Proprio per rendere più chiare e fruibili le informazioni, è stato realizzato un video esplicativo, già presente sul sito web www.icpaganica.edu.it. Per agevolare la comunicazione con l’utenza è stata creata una pagina Facebook, Nuovo Istituto Comprensivo Paganica, dove sarà possibile scaricare tutte le informazioni.

Di seguito le date e i link per partecipare agli incontri:

– 16-12-2020 ore 17:00 riservato ai genitori dei bambini in ingresso alla Scuola Primaria

