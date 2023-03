L’AQUILA: AL VIA PERCORSO FORMATIVO PER EDUCATORI STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE

L’AQUILA – L’assessore comunale alle Politiche educative, Manuela Tursini, rende noto che sabato prossimo, 18 marzo, dalle 8.30 alle 13.30, si terrà l’evento di apertura del percorso di formazione sul “Sistema integrato 0-6 per la provincia dell’Aquila”, dedicato agli educatori delle strutture pubbliche e private, che sarà gestito da “La Scuola SEI Academy” e “Prospettive Didattiche”, entrambi enti di formazione accreditati.

“La proposta formativa, ricalcando le linee pedagogiche nazionali e di indirizzo della Regione Abruzzo per le attività formative da 0 a 6 anni, nasce come un’azione, ricca e articolata, – spiega Tursini – che si propone di accompagnare educatrici ed insegnanti, nelle varie fasi del percorso formativo: dalla progettazione alla pratica didattica, nel rispetto del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema Integrato di Educazione e di istruzione. Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”.

Il percorso formativo è stato possibile grazie all’attività del Comitato tecnico scientifico per la fascia 0-6 anni della provincia dell’Aquila, un organismo che nasce da precise indicazioni regionali, allo scopo di dare piena attuazione al sistema educativo integrato, attraverso lo studio e l’analisi del bisogno di ogni singola provincia. Il Comitato ha operato sotto il coordinamento di un referente del Comune dell’Aquila, con la fattiva collaborazione dell’ufficio scolastico provinciale, dei rappresentanti dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole statali e parificate, di una coordinatrice pedagogica provinciale e dei referenti delle associazioni di categoria.