L’AQUILA – Al via l’iter di progettazione di una nuova infrastruttura turistica e sportiva per L’Aquila: è la ciclovia dei laghi Antica Forcona che andrà a collegare Bagno e Monticchio in un itinerario di pregio turistico e ambientale passando per l’area archeologica di Forcona, i due bellissimi laghi di San Raniero e San Giovanni, il maestoso palazzo Oliva e la storica cattedrale di San Raniero, creando un itinerario che punta a valorizzare il territorio e promuovere la mobilità sostenibile, confluendo sulla pista polifunzionale che collegherà l’alta e la bassa valle dell’Aterno, da Capitignano a Molina Aterno.

La spesa ipotizzata ammonta a 761mila euro e ora si punta a individuare un professionista esterno cui affidare le fasi di progettazione di servizi di ingegneria e architettura con un compenso di 58mila euro.

Tra io grandi fautori del progetto il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune dell’Aquila, Leonardo Scimia.

“Il mio impegno da consigliere comunale è quello di garantire che queste frazioni abbiano sempre più servizi – spiega a questa testata -, creando opportunità di crescita e miglioramento per le nostre comunità. Sono convinto che queste e altre iniziative miglioreranno la qualità della vita e valorizzeranno il nostro patrimonio, dimostrando il nostro impegno per una comunità più viva e sostenibile”

L’obiettivo rientra nelle filosofia del piano urbano della mobilità ciclistica sostenibile adottato ai fini di una rete integrata sulla scorta di quando prevedono le norme del ministero delle infrastrutture e trasporti.

A fronte di quesro esiste un interesse condiviso tra Comune dell’Aquila e Università del capoluogo a creare una cooperazione finalizzata a trovare soluzioni per alcune porzioni della pista lungo la Valle Aterno su criticità irrisolte anche alla luce alla evoluzione delle tecnologie di settore.

“Bagno, le sue frazioni e il territorio circostante sono da tempo al centro di un importante piano di investimenti – ricorda Scimia -, che vedrà sempre più spazio nei prossimi anni. Pensiamo all’investimento di 700.000 euro per il nuovo campo da calcio tra Civita di Bagno e Monticchio, al nuovo asilo tra Bagno Grande e Bagno Piccolo, alla ristrutturazione di Palazzo Oliva e al finanziamento con fondi Fsc per gli scavi di Antica Forcona”.

Il campo da calcio a 5, in particolare, “offrirà un nuovo spazio di aggregazione per i giovani, mentre la ciclovia sarà un progetto che unisce natura, storia e sostenibilità, mettendo in rete i luoghi di maggiore interesse della zona sud-est dell’Aquila”.