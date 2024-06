L’AQUILA: AL VIA RIPRISTINO VIABILITA’ NELLA FRAZIONE DI ONNA DOPO RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

L’AQUILA – “Dopo la conclusione dei lavori di rifacimento dei sottoservizi, per i quali il Comune del’lAquila si è fatto carico di anticipare somme dal proprio bilancio e che hanno rappresentato il primo intervento del genere nelle frazioni, è pronto a partire il ripristino della funzionalità della principale strada di accesso a Onna, ovvero via dei Martiri, e delle vie Ludovici e Oppieti”.

A renderlo noto il sindaco, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Vivibilità e valorizzazione delle frazioni, Laura Cucchiarella, nel giorno in cui viene firmata la determina dirigenziale che approva il progetto esecutivo dell’intervento e affida l’incarico per i lavori. “Si tratta di una zona dove sono stati ripristinati gli aggregati edilizi dai danni subiti dal sisma del 6 aprile 2009 e per i quali è necessario consentire l’accesso con una viabilità sicura e durevole nel tempo dal momento che le attuali condizioni del manto stradale sono ormai compromesse”, commentano sindaco e assessore.

“L’intervento permetterà il rientro agevole e in sicurezza di circa 25 famiglie che tornano per la prima volta nella propria abitazione dopo quindici anni”, aggiungono. “Il rifacimento delle strade è un ulteriore passo verso l’agognato e a lungo atteso ritorno alla normalità, in uno dei luoghi che ha pagato il maggior tributo al terremoto in termini di vittime e devastazione e dimostra l’attenzione che l’amministrazione pone nei confronti dell’intero, vastissimo, territorio comunale”, concludono Biondi e Cucchiarella.