L’AQUILA: AL VIA SECONDO LOTTO SCUOLA “PETTINO-VETOIO”, NUOVA STRUTTURA PER 150 BAMBINI

L’AQUILA – Al via i lavori di costruzione del secondo lotto della scuola dell’infanzia “Pettino-Vetoio” che accoglierà 150 bambini distribuiti in cinque classi.

Questa mattina il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha effettuato la posa della prima pietra nell’area dell’intervento in via Madonna di Pettino.

Il progetto è finanziato con 2,6 milioni di euro stanziati attraverso la delibera Cipe 72/2020. La conclusione dei lavori – si legge in una nota – è prevista per luglio del prossimo anno.

Il nuovo edificio – che sostituisce i Musp realizzati all’indomani del sisma del 2009 e l’adiacente struttura prefabbricata della frazione – sarà realizzato con strutture in acciaio e cemento armato. Oltre alle aule per la didattica, ospiterà spazi per attività motoria, ludico-ricreative, una mensa e aree esterne per iniziative all’aperto.

“Questo intervento – ha spiegato il sindaco Biondi – completa e integra l’offerta formativa in una delle zone più popolose della città, dove a febbraio dello scorso anno abbiamo già inaugurato il primo lotto della “Pettino-Vetoio”, situato accanto alla nuova scuola in costruzione. Si tratta di una realtà moderna e funzionale, pensata per alunni, docenti e personale scolastico. Le frazioni rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra comunità e per questo stiamo investendo molto, anche con le risorse del Pnrr, per renderle più accoglienti, rigenerate e dotate dei servizi di cui le famiglie hanno bisogno. Come amministrazione, inoltre, siamo impegnati a garantire che ogni plesso scolastico risponda ai più elevati standard di sicurezza ed efficienza”.

“Sulla ricostruzione degli edifici scolastici, ad oggi sono stati conclusi 4 interventi per un valore complessivo di circa 12,7 milioni di euro – viene ricordato nella nota -; 8 i cantieri attualmente in corso o già appaltati, pari a quasi 44 milioni di euro; 6 gli interventi in fase di progettazione o appalto, per oltre 53 milioni di euro. Complessivamente si tratta di investimenti che superano i 111 milioni di euro, resi possibili dall’integrazione tra risorse per la ricostruzione, fondi del Pnrr e ulteriori stanziamenti del Cipess”.