L’AQUILA: AL VIA TORNEO DI SCACCHI CITTADINO

L’AQUILA – Dopo due anni di pandemia, ritornano le iniziative scacchistiche nel capoluogo abruzzese con il campionato cittadino organizzato dall’ASD Scacchi L’Aquila.

Il 9 aprile a partire dalle 14,30 sarà la prima occasione all’Aquila di riassaporare lo spirito competitivo legato al nobil gioco di cui resta traccia anche negli scritti di H.G. Wells: “Non c’è rimorso così forte come quello provocato dagli scacchi”.

Una vera occasione di mettersi in gioco sia per i giocatori esperti sia per chi ha iniziato a giocare durante la pandemia e non vede l’ora di testare anche dal vivo le proprie conoscenze.

Il campionato cittadino segna anche l’inizio di una promettente collaborazione tra Scacchi L’Aquila e il Circolo Aquilano che ospiterà l’evento nei suoi accoglienti locali affacciati sui Quattro Cantoni. Per quanto riguarda i tempi di gioco, il torneo è composto da 7 turni in cui ogni giocatore avrà 15 minuti per l’intera partita a cui si aggiungono 5 secondi per ogni mossa giocata. In termini scacchistici questo viene considerato un gioco rapido, ossia una partita in cui il tempo di riflessione è compreso tra 10 minuti a 1 ora.