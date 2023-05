L’AQUILA: AL VIA UNA MOSTRA SU PERSONAGGI FAMOSI IMMORTALATI DAL PITTORE MIMMO EMANUELE

L’AQUILA- Dopo il successo della mostra di Arte Sacra, in bipersonale con Antonio Zenadocchio, Mimmo Emanuele, nella Bottega d’Arte in Piazza San Marco,L’Aquila, propone una nuova e interessante mostra tematica dedicata ai ritratti di personaggi famosi dallo stesso realizzati nel tempo. La rassegna pittorica sarà ordinata in Bottega da domenica 14 Maggio a Sabato 27 Maggio.

I ritratti esposti saranno così suddivisi: Presidenti Repubblica e politici: Pertini, Mattarella, Draghi, Napolitano, Marini, quest’ultimo Presidente del Consiglio.

Presidenti Regione Abruzzo: Pace, Del Turco, Chiodi.

I papi: Celestino V, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Papa Francesco, Pio X.

Personaggi aquilani: Mario e Franco Narducci, Cecchini, Molinari, Marra, Mariani, Piccinini, Zenadocchio, Palumbo, Magnotta, Lussoso, C. Ianni, F. Iuliano, D. De Santis

Personaggi ofenesi: Ispettore Silveri, Mastro Cola-Lancione.

Cantautori: Gabbani, Guccini, Battisti, Mango, Vecchioni, Battiato, Daniele, Mengoni, Cristicchi, Zero, Mannoia, Ligabue, Ferro, De Gregori, Giorgia, Baglioni, Vasco, Bublè, Ginoble

Personalità di rilievo: Strada, Merini, Segre, Madre Teresa, Dalla Chiesa, Pietrantoni, Costanzo, Hack, Regina Elisabetta II, Dalì, Alighieri, Padre Pio, Einstein, Pasolini, Accrocca, Verdi, Modigliani, Nugnes, Ronaldo, Ibra, Castro, Simoncelli, Silone, Inzaghi, Togliatti, Berlinguer, San Francesco Da Paola, Seedorf, Fam. Romano-Stifani, Mandela, Sant’Agostino, Zaccagnini, Beata (Zielona Gora).

“I ritratti nella maggior parte dei casi”, si legge in una nota, “sono realizzati a china, alcuni con una punta di acquerello; hanno la temporaneità che va dall’anno 1978 a tutt’oggi. I più recenti, quelli donati al Presidente Sergio Mattarella e Papa Francesco, hanno riscosso un grande successo, anche per via degli attestati di stima verso l’artista che si è visto recapitare con due distinte note di ringraziamento dalle rispettive personalità. Non tutti i ritratti sono in originale, atteso che gli stessi sono stati già donati alle personalità interessate. Pertanto, in esposizione, ci saranno anche alcune litografie, debitamente numerate progressivamente, che vanno a sostituire i ritratti originali”.