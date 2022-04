L’AQUILA: ALBANO, “SUBITO SOLUZIONE PER SOSTENERE OPERATORI PALESTRE”

L’AQUILA – “Mentre Biondi continua a sfruttare a fini propagandistici gli eventi realizzati nell’ambito della Città europea dello Sport 2022 , gli operatori cittadini del settore sono in ginocchio. Continuo a raccogliere testimonianze di gestori di palestre, centri e scuole di danza – circa una trentina nel solo comune dell’Aquila – sui quali la pandemia si è abbattuta in modo drammatico. Alcune di queste attività hanno chiuso i battenti, altre faticano a sopravvivere. Non possiamo più voltare le spalle a questi lavoratori”.

Così, in una nota, il consigliere comunale Pd Stefano Albano.

“Nell’ambito di un percorso partecipativo che coinvolse decine di operatori del settore, formulai una mozione per sostenere queste attività che però fu bocciata dal Consiglio comunale. Il documento chiedeva al comune di predisporre un fondo dedicato a sostegno di queste attività e di effettuare una ricognizione delle risorse stanziate e non spese già nelle disponibilità delle casse dell’ente, come i fondi Restart. Si chiedeva inoltre di intervenire presso la Giunta regionale affinché provvedesse a istituire misure per l’accesso al credito agevolato con i 10 milioni di euro che il CIPE assegnò nel 2018. Parliamo di impegni di spesa perfettamente sostenibili e indispensabili a mitigare l’impatto della pandemia su queste attività. La maggioranza, tuttavia, rigettò le misure senza fornire motivazioni”.

“Da allora nulla è stato fatto – sottolinea l’esponente dem – L’appello sottoscritto da decine di titolari di attività del territorio affinché il documento non rimanesse carta straccia è caduto nel vuoto. Il disinteresse dell’amministrazione sul tema è stato totale, considerando anche che il pacchetto di misure a favore delle associazioni sportive che Biondi e l’assessore Colonna hanno annunciato lo scorso marzo, è stato tardivo e limitato alla sola sospensione delle tariffe per l’utilizzo delle palestre scolastiche comunali”.

“Ad aggravare la situazione – aggiunge Albano – c’è la mancata ricostruzione delle strutture sportive, un ostacolo non da poco per lo svolgimento di tutti gli sport di squadra”.

“Rinnovo l’invito all’amministrazione e ai dirigenti di settore a collaborare e a trovare una soluzione rapida. Biondi metta per un attimo da parte la campagna elettorale e raccolga il grido d’allarme dei lavoratori e dei cittadini”, conclude Albano.