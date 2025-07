L’AQUILA: ALBERO CADUTO, TRAFFICO BLOCCATO SU SS 17 BIS FUNIVIA GRAN SASSO E CAMPO IMPERATORE

L’AQUILA – A causa della caduta di un albero, un tratto della SS17bis “Della Funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore”, è temporaneamente chiuso al traffico, in corrispondenza del territorio comunale dell’Aquila.

All’altezza del km 11,500, il traffico in entrambe le direzioni è deviato lungo la viabilità locale, con indicazioni in loco, per consentire agli operatori di rimettere in sicurezza la barriera danneggiata dalla caduta dell’albero.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, e i Vigili del Fuoco, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.