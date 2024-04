L’AQUILA: ALESSANDRA MUSSOLINI PRESENTA UN SUO LIBRO DIALOGANDO CON STEFANIA PEZZOPANE

L’AQUILA – Martedì 30 Aprile ore 18:00, nella Libreria aquilana Colacchi, Alessandra Mussolini europarlamentare dal 2022, presenta “Il gioco del buio” Edizioni Minerva E dialoga con Stefania Pezzopane ex senatrice Pd e ora consigliere comunale.

“Un libro”, si legge in una nota, ” a tratti crudo e amaro in cui l’autrice racconta per la prima volta, attraverso gli occhi di una bambina, i difficili rapporti familiari tra le figure più importanti della sua vita, le cui storie hanno come sfondo l’amore, spesso tradito, che sfidano il tempo senza mai arrendersi, senza mai smettere di lottare contro l’ineluttabilità del destino. In un’altalena di emozioni spesso positive, ma a volte quasi distruttive, si snoda il vissuto di due famiglie diverse sotto ogni profilo, ma caratterizzate da figure femminili forti e decise, pronte a riscattarsi e a emanciparsi traendo forza dal proprio dolore, per arrivare a sentirsi finalmente libere. Un racconto il cui comune denominatore è il tradimento e l’amore che di esso fa spesso parte, ritratto nelle sue innumerevoli declinazioni fino ad arrivare a una matura consapevolezza e alla presa d’atto che la felicità è tanto dolce quanto effimera. Proprio come lo zucchero filato…”.