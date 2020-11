L’AQUILA: ALLA BASILICA DI SAN BERNARDINO RACCOLTA VIVERI PER PACCHI NATALIZI AI BISOGNOSI

L’AQUILA – La prossima domenica 22 novembre, ultima domenica dell’anno liturgico e Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, per iniziativa del Rettore della Basilica di San Bernardino promossa in collaborazione con l’Associazione dei Cavalieri del Venerdì Santo, sarà attivata, durante tutte le celebrazioni che avranno luogo nella Basilica (8,30-11,30-18,30), una Raccolta Viveri straordinaria al fine di poter preparare pacchi dono natalizi per le famiglie o per le persone bisognose della città.

Si invitano perciò i fedeli che frequentano la Basilica (o i fedeli aquilani) a dimostrare il frutto della riflessione e della preghiera, a cui Papa Francesco ha richiamato tutti con la celebrazione della 4^ Giornata Mondiale dei Poveri celebrata la scorsa domenica 15 ottobre, portando alimenti non deperibili da lasciare ai membri dell’Associazione che saranno presenti agli ingressi della Basilica durante le celebrazioni.

Con l’occasione si ricorda che lo spostamento, per la partecipazione alle funzioni religiose, è consentito con il possesso dell’autodichiarazione.

