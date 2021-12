L’AQUILA: ALLA CASA DEL TEATRO IN SCENA HANSEL E GRETEL DELLA COOP FANTACADABRA

L’AQUILA – Domenica 12 Dicembre alle ore 17 L’Associazione Culturale Teatrabile, presso la Casa del Teatro in via Ficara a L’Aquila nell’ambito della Rassegna “Conciati per le Feste”, presenta lo spettacolo della Cooperativa Fantacadabra Hansel e Gretel

Sul palco Santo Cicco, Laura Tiberi, Roberto Mascioletti e Martina Di Genova. Le scene sono a cura dell’Associazione Culturale TELAPINTA. Costumi di Antonella Di Camillo e Daniela Verna, le musiche e canzoni di Paolo Capodacqua. Ideazione e regia di Mario Fracassi.

Lo spettacolo è vincitore della nona edizione del Festival nazionale di teatro ragazzi della città di Molfetta – Ti fiabo e ti racconto – premio “L’Uccellino Azzurro.

Nella celebre fiaba del povero taglialegna, Hansel e Gretel, vittime della miseria e dalla paura, della matrigna e dell’avida strega, riescono a sviluppare la capacità di guardare in faccia le difficoltà, riescono a trovare la capacità di affrontare i problemi attraverso la crescita della loro inventiva con i sassolini che buttano nel bosco per ritrovare la strada e con lo sviluppo del loro coraggio per evitare di essere divorati dalla strega. Così come in ogni fiaba, anche nel nostro spettacolo è centrale il percorso di sviluppo che i due bambini – eroi compiono attraverso il superamento di prove impegnative.

Per crescere, pur rimanendo bambini, bisogna affrontare gli imprevisti utilizzando l’ingegno e la fantasia. Come Hànsel e Gretel che, ingannati da una mostruosa matrigna, scoprono improvvisamente il mondo fuori casa, intimoriti si addentrano nelle fitte difficoltà e coraggiosamente percorrono il sentiero segnato dai sassolini. Un’aria saccente veste Hànsel da piccolo uomo, ma è la prudenza di Gretel a salvarli dalle grinfie dell’ignoto. La paura d’essere abbandonati in un bosco, pieno di abitanti inquietanti (perché sconosciuti) ma fantastici, è più grande della paura d’essere divorati dalla strega. Non a caso il bosco è un elemento chiave della storia: in esso, nelle società primitive che cullarono la fiaba, si svolgevano riti di iniziazione dove i fanciulli, dopo un periodo isolato nella foresta, varcavano la soglia adulta.

Ed è così che Hànsel e Gretel diventano grandi e tornano a casa intascando sassolini di felicità. Le vivaci magie dello spettacolo trasformano la semplice storia attraverso un virtuosismo tecnico di giochi d’ombra e colori, di pupazzi, di danze e canzoni eseguite dal vivo, di voci infantili, filo di distanza tra fiaba e realtà, tra piccoli e grandi, sotto l’egida della fantasia. Il senso magico della fiaba è soprattutto l’ineffabile sorriso del piccolo e grande pubblico: anche esso torna a casa con in tasca sassolini di felicità..(Antonella Pelilli HYSTRIO Trimestrale di teatro e di spettacolo)