L’AQUILA: ALLA CHIESA DELLE ANIME SANTE RCCOGLIMENTO IN PREGHIERA PER LE “QUARANTORE”

L’AQUILA – In considerazione della percepibile maggiore ripopolazione e rifrequentazione del centro storico, per la prima volta nel post-terremoto in avvio del tempo forte della Quaresima, la Rettoria della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, in Piazza Duomo, promuove, il tradizionale periodo di preghiera e adorazione, individuale e comunitaria, detto delle “Quarantore”, con l’esposizione eucaristica continuata nei tre giorni successivi al Mercoledì delle Ceneri.

Si tratta di un tempo di adorazione silenziosa davanti a Gesù Sacramentato, intervallato dalle programmate celebrazioni, durante il quale pregare per le impellenti necessità dell’umanità del nostro tempo e dei tantissimi fratelli in difficoltà, ma anche perché ciascuno, nell’arco temporale che sceglie di dedicare, possa ritrovarsi con se stesso e con il Signore per aprirsi spiritualmente ad un fecondo cammino quaresimale.

Le tre giornate di giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 si apriranno con la S. Messa delle ore 11,00, andranno avanti con la preghiera silenziosa e la celebrazione dei Vespri alle ore 17,30 e si chiuderanno con la celebrazione eucaristica delle ore 20,00 con predicazione straordinaria.

Solo nella giornata conclusiva di sabato 25 i Vespri saranno alle ore 17,00 e la S. Messa, con valore prefestivo, sarà alle ore 18,00.