L’AQUILA: ALLA COOP DI SCOPPITO RACCOLTA QUASI UNA TONNELLATA DI CIBO PER PERSONE BISOGNOSE

L’AQUILA – La raccolta alimentare organizzata sabato scorso da: Fraterna Tau Onlus Movimento Celestiniano e dall’Associazione “Dona un pasto per la dignità O.d.v”, in collaborazione con la Sezione Soci Coop Centro Italia L’Aquila, Csv Abruzzo Centro servizi per il volontariato, A.i.r. Agire in Rete, Voci di Dentro e MissiOn Amici di San Basilio, presso il supermercato Coop di Scoppito è stata proficua, sono stati raccolti ben 982 chilogrammi di generi alimentari, un ottimo risultato che verrà distribuito alle famiglie bisognose della provincia dell’Aquila.

Tanti i volontari impegnati: Stefano, Carlo, Francesco, Pina, Marco, Luigi, Antonella che insieme alle tante persone che hanno contribuito con generosità, permettendo la buona riuscita di questa operazione di solidarietà.

“Una giornata faticosa ma intensa, piena di emozioni- dice Luigi Cordeschi coordinatore dell’Associazione “Dona un pasto per la dignità O.d.v.”- l’entusiasmo e l’impegno dei nostri volontari sono la forza dell’associazione. La gente apprezza sempre più il nostro operato, esponendo le proprie opinioni, sostenendoci in questa meravigliosa avventura. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno donato e a tutti i volontari che si sono adoperati».

Sostenere queste iniziative non è affatto semplice, richiede impegno, perseveranza, costanza, dedizione e tanta buona volontà”.

“Le richieste di aiuto da parte di famiglie in difficoltà aumentano giornalmente e per questo motivo i volontari sono sempre pronti a mettere in campo la loro esperienza e professionalità, maturata nelle diverse iniziative solidali, per sopperire alle diverse esigenze. E’ sempre bene ricordare, inoltre, che le raccolte alimentari sono delle importanti iniziative di solidarietà che permettono di aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà economica. Inoltre permettono di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione della povertà e della disuguaglianza sociale, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini nella lotta alla povertà”, aggiunge Cordeschi nella nota.