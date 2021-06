L’AQUILA: ALLA FONTANA LUMINOSA RACCOLTA FIRME PD PER MANUTENZIONE AUDITORIUM RENZO PIANO

L’AQUILA – “Ripristinare i colori vivaci dell’auditorium del Parco, progettato da Renzo Piano, che ormai è entrato pienamente a far parte dei monumenti della città”.

A questo scopo, i consiglieri comunali del Partito Democratico Stefano Palumbo e Stefano Albano, insieme al segretario del circolo PD L’Aquila Centro, Cristina Equizi, hanno organizzato un tavolo di raccolta firme per sollecitare il Comune dell’Aquila a predisporre un lavoro di manutenzione straordinaria della struttura. Sarà possibile firmare la petizione domani, sabato 12 giugno, dalle 10:00 alle 13:00 in un banchetto alla Fontana Luminosa.

“L’auditorium – affermano gli esponenti dem – è un segno concreto della generosità che è stata mostrata nei confronti della nostra città dopo il terremoto e già per questo, come si fa sempre con i doni, andrebbe custodito al meglio. L’auditorium ha poi svolto indubbiamente una funzione sociale di fortissima importanza, fungendo da prima calamita per riportare gli aquilani a vivere il centro storico poco dopo il terremoto; da allora, ha ospitato centinaia di eventi di ogni tipo, dai concerti ai matrimoni, dalle conferenze agli spettacoli, e continua a ospitarne. La prestigiosa firma di fama mondiale che lo accompagna ha attratto anche studiosi e turisti, garantendo la riqualificazione di un’area del parco del Castello che prima del sisma del 2009 era relegata a zona di degrado, a proposito della discussione in atto da giorni sulla sicurezza del centro storico. Ridare nuova luce ai colori sbiaditi dell’auditorium significa prendersi cura di un angolo di città divenuto bello e quindi vissuto, perchè la bellezza ispira bellezza e il degrado produce degrado”, concludono