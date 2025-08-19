L’AQUILA: ALLA GALLERIA F’ART ARRIVA MOSTRA D’ARTE IMMERSIVA “NOI” DEL COLLETTIVO ES NOVA

L’AQUILA – Mercoledì 27 agosto alle ore 18:00 presso la galleria F’Art – Spazio Arti Visive Contemporanee in via San Francesco di Paola, 13 a L’Aquila ci sarà il vernissage della mostra “Noi” del collettivo artistico Es Nova a cura di Katiuscia Tomei che rimarrà aperta fino al 7 settembre.

Questo progetto vede protagonisti dodici scatti fotografici di Erica Agostini che creano una sequenza di un ritratto in movimento inserito in un paesaggio collinare completamente al buio. Il risultato delle immagini appare tra segni, illuminazioni e visioni introspettive in una diversa spazialità cosmica portando l’osservatore ad una profondità intima personale.

Ad accompagnare le fotografie ci sono le tracce sonore composte in sinergia da Alice Drudi e Nicola Rosti con le voci di Erica Agostini per compiere e concludere armonicamente questo progetto sensoriale.

Es Nova è il collettivo artistico-musicale nato nel 2015 che si sviluppa al confine tra arte contemporanea, sound art e performance improvvisata, attraversando territori quali ambient, minimalismo, jazz di frontiera, elettroacustica e rock progressivo. L<

’estetica degli Es Nova si fonda sulla musica intuitiva, sull’assenza di partiture o strutture precostituite e sull’interazione in tempo reale tra gli artisti. Negli ultimi anni il collettivo ha orientato la propria ricerca verso esperienze immersive profondamente connesse alle arti visive, creando performance, installazioni e site-specific in gallerie, musei e luoghi del contemporaneo, tra cui: Arte Fiera / Art City, Museo Remo Brindisi, Cinema Fulgor, Galleria Nazionale di San Marino, Palazzo Graziani, Castel Sismondo, Galleria Primo Piano, Palazzo SUMS, La Settima Arte, Rocca di Verucchio, Galleria Biagioli.

Hanno all’attivo dodici progetti ufficiali e numerose collaborazioni con artisti visivi e performer di rilievo, riscuotendo un ampio consenso tra pubblico e critica specializzata.