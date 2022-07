L’AQUILA: ALLA LIBRERIA POLARVILLE LA PRESENTAZIONE DI “BUGIE DI FAMIGLIA”, DI NELLA FREZZA

L’AQUILA – Gli equilibri precari all’interno delle famiglie e le azioni, spesso negative, che compiamo per difendere il cosiddetto onore personale e familiare e per erigere quel muro che riteniamo ci possa proteggere dal giudizio altrui.

Questo il filo conduttore del libro “Bugie di famiglia”, scritto da Nella Frezza (Salani Editori), uscito qualche giorno fa in libreria, che la stessa autrice presenterà all’Aquila domani, mercoledì 20 luglio, alle 18.30, alla libreria Polarville, in via Castello 47/49: segnatamente, nel cortile di palazzo Michetti, adiacente la libreria stessa.

Nella Frezza, una vita nella scuola, ha ritenuto di presentare questo suo lavoro, che si ambienta nell’Italia a cavallo tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, nel capoluogo abruzzese, in cui ha insegnato per anni nella scuola De Amicis.