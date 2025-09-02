L’AQUILA: ALLA LIBRERIA POLARVILLE PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LORETO “IL GIORNO DELLA FESTA”

L’AQUILA – Venerdi 5 settembre alle ore 18.30 la libreria Polarville, in via castello 49 a L’Aquila presenta il libro “Il giorno della festa” (ed. Allaround, 2025) alla presenza dell’autore, Antonello Loreto, in dialogo con Giuseppe Tomei.
Antonello Loreto, abruzzese, classe 1970, torna a distanza di tre anni dal precedente libro, La libertà macchia il cappotto (AllAround, 2022), l
Alessio Gigli, il protagonista del romanzo, vede la sua vita cambiare in un attimo quando, all’età di 26 anni, perde i suoi genitori in un incidente stradale. Si ritrova unico erede di un patrimonio immobiliare di tutto rispetto, di cui, però, sembra non interessargli assolutamente nulla. Fagocitato dalla depressione, si rintana nell’appartamento di famiglia in San Saba, da cui non esce praticamente mai. Superata la malattia e sventato un tentativo di truffa ai suoi danni per una faccenda legata alla casa natale in Toscana, Alessio Gigli finirà per agire con un’energia rinnovata e con “un’armonia di sentimento” rendendo finalmente la sua vita qualcosa di unico.
