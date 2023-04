L’AQUILA, “ALLA TERRA”: AL PARCO DEL CASTELLO UNA GIORNATA DI EVENTI

L’AQUILA – Nuova Acropoli L’Aquila si unisce al coro degli eventi che in tutto il mondo l’associazione promuove per celebrare la Giornata Mondiale della Terra indetta dall’Onu, proponendo: “Alla Terra”, un insieme di eventi che animeranno il Parco del Castello.

Appuntamento a sabato 22 aprile, dalle 10 alle 19.

“L’amore per il nostro pianeta è sempre stato uno dei motori del volontariato che da 45 anni Nuova Acropoli promuove in città, attraverso l’adozione di aree verdi, pulizie ecologiche, la messa a dimora di alberi, la formazione etica dei giovani, etc”, viene spiegato in una nota.

Con l’iniziativa “Alla Terra”, patrocinata dal Comune dell’Aquila, l’Associazione intende invitare i cittadini “ad unirsi in un simbolico omaggio al pianeta, partecipando ad un fitto programma di attività adatto a tutte le fasce di età”.

A partire dalle ore 10:00 i volontari, ed i cittadini che vorranno unirsi, saranno protagonisti di una pulizia ecologica dell’area verde del Castello.

Dalle 10:30 alle ore 12,00 e, poi nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:00, i più piccoli si potranno cimentare in giochi a tema ambientale.

Poi, sia alle 12:00 che alle 17:00 ci si potrà unire al tradizionale “Ballo della treccia”, una danza collettiva per celebrare la Natura e la nostra Madre Terra, ed assistere al sollevamento di un’artistica mongolfiera in carta, realizzata interamente dai volontari.

A conclusione della giornata, alle ore 18:00, una piacevole passeggiata tra storia e natura alla scoperta del Castello Cinquecentesco e del suo Parco.

Tutte le attività proposte sono gratuite ed aperte a chiunque voglia unirsi alla celebrazione della Giornata Mondiale della Terra.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione al numero 333.9906989 oppure scrivere una e-mail a [email protected] e visitare il sito www.nuovaacropoli.it.