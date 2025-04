L’AQUILA: ALLA VILLA COMUNALE UN TIGLIO IN RICORDO E GRATITUDINE PER ANDREA TARQUINI

L’AQUILA – Le associazioni di volontariato Aida L’Aquila, Armonie d’Argento e Cestaq, ieri mattina, con l’iniziativa “Un albero per Andrea Tarquini” hanno ricordato, unitamente alla Fondazione Carispaq, il compianto Andrea Tarquini, una vita vissuta al servizio della comunità: sindacalista, consigliere comunale, componente del direttivo dal Consiglio Generale della Fondazione Carispaq e del Consiglio direttivo del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia dell’Aquila.

Presente il presidente Domenico Taglieri, e per il Comune dell’Aquila il consigliere comunale Paolo Romano.

Messa a dimora dal Settore Ambiente del Comune dell’Aquila qualche giorno fa in suo ricordo, è stata scoperta una targa in sua memoria ai piedi di un tiglio della Villa Comunale, “simbolo vivo della memoria, delle radici e del futuro che Andrea ha contribuito a costruire”.

“Il tributo è stato l’occasione di invito al volontariato, alla cittadinanza attiva e alla costruzione di una società più equa e partecipata che rivolga particolare attenzione agli anziani e ai giovani.

La presenza dei numerosi partecipanti ha conferito al gesto un significato profondo e condiviso, esprimendo la più sincera gratitudine verso Andrea Tarquini: per l’esempio che ha rappresentato, per la generosità, per l’impegno costante e per aver reso la nostra città un luogo più giusto, accogliente e solidale”, si legge nella nota.