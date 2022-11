L’AQUILA: ALLAGAMENTI AL C.A.S.E. DI PAGANICA. PEZZOPANE, “SCENE DA TERZO MONDO”

L’AQUILA – In mattinata, a causa delle abbondanti piogge, si è verificato l’ennesimo allagamento nei parcheggi della Piastra 14 via Carlo Casalegno nel quartiere post sismico di Paganica, frazione dell’Aquila.

A segnalarlo, facendosi portavoce dei residenti, la consigliera comunale del Pd, Stefania Pezzopane.

“Un allagamento grave. Mi arriva la segnalazione. Cerco di attivarmi. E ne do conto. Siamo all’ L’Aquila, non nel terzo mondo. Non nella “città nobile ed aristocratica”, ma in luoghi della vita, dove vivono famiglie, anziani e bambini, spazi abbandonati ed ignorati. Ora stanno intervenendo i Vigili del Fuoco. Ma dove vuole andare questa città che lucida le pietre del Corso e nei paesi fa vivere la gente così? Quante volte ancora dovremo chiedere un piano per i progetti case, le frazioni, le periferie?”, il suo commento al vetriolo.