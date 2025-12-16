L’AQUILA: ALL’APE TAU MERCATINO DI NATALE, TOMBOLATA E CENA “PORTA E CONDIVIDI”

L’AQUILA – L’ultima settimana di attività prima delle festività natalizie alla Ludoteca comunale Ape Tau si preannuncia ricca di iniziative dedicate a bambini, famiglie e alla comunità, all’insegna della condivisione, del gioco e dell’inclusione.

Il programma prende il via venerdì 19 dicembre 2025 con un laboratorio di coding e robotica, seguito da momenti di gioco libero. In serata, dalle 18:30 alle 21:00, spazio al grande Evento di Natale, con una tombolata in movimento organizzata dall’associazione Basket 2k5 e, a seguire, una cena condivisa con formula “porta e condividi”, per vivere insieme un momento conviviale e informale.

Le attività proseguiranno sabato con attività motoria e gioco libero, mentre domenica la ludoteca ospiterà il Mercatino del Baratto, un’occasione per dare nuova vita a giochi e libri in buone condizioni, promuovendo lo spirito natalizio e la cultura del riuso.

«La Ludoteca Ape Tau, servizio completamente gratuito del Comune dell’Aquila, rappresenta uno spazio fondamentale di crescita, incontro e inclusione per i più piccoli e per le famiglie – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini –. Iniziative come queste rafforzano il senso di comunità e testimoniano l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere la socialità, la cultura e il contrasto alla povertà educativa, soprattutto in un periodo simbolico come quello natalizio».