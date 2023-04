L’AQUILA: ALLARME BOCCONI AVVELENATI A PETTINO, LA SEGNALAZIONE

L’AQUILA – Bocconi avvelenati nel parco dedicato ai cani a Pettino, all’Aquila.

La segnalazione è arrivata da un lettore di AbruzzoWeb che ha riferito di un episodio allarmante accaduto circa un’ora fa.

“Stavamo portando a passeggio il cane quando, all’improvviso, ha iniziato ad avere le convulsioni. Spaventati, ci siamo precipitati dal veterinario che dalle analisi ha subito riscontrato tracce di veleno”, viene spiegato.

Al momento lo sfortunato cane è sedato, in attesa dell’ intervento.

“Abbiamo voluto darne subito notizia per evitare che altre persone portino cani e animali in zona, rivolgiamo a tutti l’appello di fare attenzione e alle forze dell’ordine di intervenire per gli accertamenti”.