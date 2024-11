L’AQUILA – Allarme furti all’Aquila, in particolare in alcune abitazioni nella frazione di Pianola, dove in serata sono arrivate diverse segnalazioni alle forze dell’ordine.

Al momento non si conoscono ancora dinamiche e circostanze ma, secondo le prime informazioni, sarebbero almeno 4, fino ad ora, le case prese di mira dai malviventi.

Non si tratta di episodi isolati visto che nell’Aquilano, nell’ultimo periodo, sono stati numerosi i casi denunciati.