L’AQUILA – I furti nelle abitazioni non sono più concentrati solo nelle periferie dell’Aquila ma l’allarme si sta estendendo anche a quartieri molto antropizzati dove esiste anche un buon controllo sociale, come Pettino. Al punto che uno degli amministratori di condomini, che si trovano in quella zona si è mobilitato invitando i residenti dei palazzi da lui gestiti a vigilare.

Per questa ragione, dunque, egli invita tutti “a tenere ben chiusi il portone e i cancelli” e, nello stesso tempo, suggerisce di “avvisare subito le forze di polizia qualora venissero notati soggetti estranei che non frequentano che quelle zone e che, pertanto, potrebbero essere ladri o persone che fanno ‘sopralluoghi’ prima di passare all’azione”.

Alla base della sua saggia e apprezzata iniziativa, la prima da parte di un gestore di condomini, la consapevolezza con cognizione diretta, che in questi ultimi tempi ci sono stati furti o tentati furti in diversi palazzi di quel quartiere dove tra l’altro ci sono anche molti uffici, negozi e il liceo classico.

Ciò allarma per il fatto che quegli edifici sono quasi sempre abitati e dunque i banditi paiono davvero sfrontati come se non corressero alcun rischio pur a fronte del succitato controllo sociale.