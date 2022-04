L’AQUILA: ALL’UNIVERSITÀ UIL PRIMO SINDACATO, SECONDO AL GSSI

L’AQUILA – Nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu (Rappresentanze Sindacali Unitarie) negli enti pubblici. Ottimi risultati per le liste della Uil sia all’Università di L’Aquila, sia al Gssi (Gran Sasso Science Institute).

All’ateneo del capoluogo, su 429 aventi diritto, si sono espressi 322. Uil Scuola Rua ha ottenuto 3 seggi grazie a 158 voti, 2 quelli che sono andati alla Cgil con 128 voti, 1 alla Cisl con 28 voti. Sono risultati eletti, per la Uil, Orlando Aliucci, Ciro Maziliano e Alessio Ciccone. Al Gssi, su 28 aventi diritto, la Uil scuola Rua ha ottenuto 13 voti e un seggio, contro i 14 della Cgil, che ha ottenuto un seggio. Eletto per la Uil Luca Giurina.

“Si tratta – commenta Marco Angelini, segretario generale della federazione Uil Scuola Rua Abruzzo – di risultati straordinari sia all’università sia al Gssi, dove per la prima volta abbiamo presentato nostri candidati. È stata premiata la coerenza e la fermezza dei giovani candidati proposti, capaci, con un notevole bagaglio di esperienza, conoscenza, professionalità e con un unico obiettivo: il bene comune e gli interessi della collettività. Rimaniamo convinti che serva la presenza forte di un sindacato per tenere insieme le ragioni della tutela dei lavoratori, la valorizzazione delle loro competenze e la pratica del rispetto delle regole e della trasparenza. Un risultato davvero eccellente. È stato premiato il lavoro con la passione e l’orgoglio che la Uil ha condotto per avviare una fase di autentico riformismo, aperto ai processi di innovazione e teso a garantire la partecipazione attiva dei dipendenti”.

“Questi risultati – continua Angelini – si ottengono con la tenacia e lavoro di gruppo, unendo le forze e stando quotidianamente a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, discutendo dei problemi e trovando le giuste soluzioni, ma soprattutto considerando questo tipo di attività come in altri tempi, una missione. Infine ma non da ultimo, nonostante le difficoltà e il periodo storico che si sta attraversando, l’impegno al fianco dei dipendenti e la vicinanza ai problemi di tutti sono stati la formula vincente per ridare credibilità ai sindacati e alla politica in generale. Ringraziamo tutti i candidati e le candidate che si sono cimentate in un contesto davvero unico. Grazie per tutto l’impegno, la passione e il grandissimo lavoro fatto, il risultato non era scontato. Grazie ancora”.