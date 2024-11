L’AQUILA: ALTRO SCHIANTO SULLA STATALE 80 CON TRE AUTO COINVOLTE, I RESIDENTI, “TROPPA VELOCITA'”

L’AQUILA – Ennesimo tamponamento di tre auto ieri sera sulla Statale 80 all’altezza del km. 3,300 a Pettino, nell’aquilano, senza feriti. Traffico fermo e successivamente rallentato per molto tempo. Ambulanza in emergenza del 118 costretta a fare una gimkana per poter passare. Visto il notevole flusso di auto sull’arteria sono dovuti intervenire diversi uomini e mezzi della Polizia Locale.

“Una strada con oltre 40/50mila auto”, dicono i residenti, che la percorrono ogni giorno, “una arteria “maledetta” dove gli incidenti sono all’ordine del giorno. Inoltre, in taluni momenti della giornata, diventa una vera e propria pista da corsa. Nessuno che rispetti i limiti dei 25/30 km/h, e tantomeno il divieto per le bici, monopattini ecc. Per non parlare poi di chi deve uscire dagli ingressi privati per immettersi sulla statale. Ogni giorno, infatti, a prescindere che spesso essi devono aspettare molti minuti lo fanno a loro rischio e pericolo in quanto nessuno rallenta. Velocità troppo elevate senza alcun controllo”.