L’AQUILA: ALTRO SCHIANTO SULLA STATALE 80. RESIDENTI INFURIATI, “STRADA COME UNA PISTA”

L’AQUILA – Ennesimo schianto ieri tra auto sulla strada Statale 80, all’Aquila, altezza della rotonda, di frontealla Cartolibreria Ferella nel quartiere di Pettino. Sul posto, per i rilievi di rito, gli agenti della Polizia Locale (foto Cocciolone). Non ci sono stati feriti gravi ma molta concitazione tra le persone coinvolte. Ormai la strada e’ diventata una pista da corsa nonostante i piccoli ed inutili dossi.

“Per limitare la velocità e diminuire i pericolo”, dicono i residenti, “basterebbe farli come quelli realizzati nei pressi dell’hotel My Suite. Nessuno rispetta i limiti di 25/30 km/h. Inoltre, chi deve uscire da strade private per immettersi sulla 80 a volte deve aspettare anche molti minuti e lo fa a rischio e pericolo, perché nessuno rallenta anzi accelerano”. Si tratta di una strada adesso percorsa quotidiamente da almeno 40/50mila veicoli ( i rilievi Anas ne davano 30.000 oltre dieci anni fa).