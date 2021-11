L’AQUILA, AMA ATTIVA CORSA SPERIMENTALE SERALE PER TIROCINANTI DELL’OSPEDALE

L’AQUILA – Raccolte le istanze degli studenti, sarà attiva da domani la corsa sperimentale dell’Ama che partirà alle 21.15 dall’Aquilone e che passerà dall’ospedale San Salvatore dell’Aquila alle 21.20 per i turni pomeridiani lavorativi e di tirocinio.

Una richiesta avanzata dai tanti tirocinanti non automuniti, costretti “a tornare a casa a piedi in qualsiasi condizione meteo”, ed accolta dall’Azienda per la mobilità aquilana.

In una nota, Ferdinando Carluccio, studente al terzo anno di infermieristica e rappresentante degli studenti nel Consiglio di Dipartimento MeSVA all’Universita degli studi dell’Aquila, parla di “una vittoria importante per la comunità studentesca e di conseguenza anche per il personale di stanza presso l’ospedale San Salvatore”.

“I turni pomeridiani lavorativi e di tirocinio all’ospedale San Salvatore finiscono sempre alle 21 e, fino ad oggi, chi non aveva la possibilità di essere automunito, è sempre stato costretto a tornare a casa a piedi in qualsiasi condizione meteo. Finalmente, dopo aver ricevuto la segnalazione di questa problematica dalla studentessa Mersia Valentini, del terzo anno di infermieristica, siamo riusciti ad avere un confronto costruttivo con la società Ama spa, la quale si è rivelata disponibile sin da subito a risolvere la problematica comprendendo i disagi degli studenti e rispondendo ad una email della studentessa comunicando che da lunedì sarà attivata una corsa sperimentale che partirà alle 21.15 dall’Aquilone e che passerà dall’ospedale alle 21.20. La comunità studentesca ringrazia la società Ama spa”.