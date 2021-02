L’AQUILA, AMA: LUNEDI’ CORSE A RISCHIO E POSSIBILI DISAGI PER LO SCIOPERO

L’ AQUILA – Corse a rischio e possibili disagi in città nel trasporto pubblico per lo sciopero di lunedì proclamato dai sindacati. L’avviso rivolto agli utenti arriva dall’Ama, la società partecipata dal Comune che gestisce le linee urbane dei bus.

Le Segreterie Regionali Abruzzo di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, che hanno aderito alla proclamazione di sciopero delle Segreterie Nazionali previsto per l’8 febbraio, nel rispetto delle leggi 146/90, 83/2000 e successive modifiche e integrazioni, fanno sapere che in caso di adesione, il personale si asterrà dal lavoro secondo le modalità di seguito riportate:

– Personale viaggiante e delle biglietterie: 4 ore del giorno 8 febbraio 2021 dalle ore 9.10 alle ore 13.10.

“Pertanto – si legge in una nota -, in caso di adesione allo sciopero del suddetto personale, esiste la possibilità che non vengano effettuate le corse dell’Ama SpA comprese nell’orario indicato. Per il personale a terra (uffici officine) l’astensione dal lavoro è prevista per le ultime 4 ore della prestazione lavorativa”.

