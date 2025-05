L’AQUILA-AMATRICE: LIRIS, “GALLERIA DI MARANA OPERA STRATEGICA PER LE AREE INTERNE”

L’AQUILA – “L’inaugurazione della galleria di Marana, lungo la Strada Statale 260 Picente, rappresenta un’infrastruttura strategica e fondamentale per la viabilità delle aree interne. Un’opera che assume il valore di riferimento per l’estrema periferia dell’Aquila, per l’Alta Valle dell’Aterno, per i collegamenti tra l’Abruzzo e le regioni limitrofe: Umbria, Marche e Lazio”.

Lo dichiara, in una nota, il senatore aquilano Guido Quintino Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, commentando l’apertura del nuovo tratto, che si inserisce in un piano di potenziamento viario atteso da anni e ora finalmente realtà.

“Anas ha dimostrato in questi anni un impegno concreto nella realizzazione di opere determinanti, soprattutto alla luce delle ferite provocate dai terremoti del 2009 e del 2016. Gli investimenti – che ammontano a centinaia di milioni di euro – costituiscono il punto di partenza per un nuovo sviluppo del comprensorio aquilano e della sua provincia: sviluppo sociale, economico e, soprattutto, un invito concreto a tornare e a riprendersi quei territori che tanti hanno abbandonato dopo il sisma”.

“Un ringraziamento va alla giunta Marsilio – prosegue Liris – che ha saputo fare da tramite efficace tra i territori, i fondi del PNRR e il Governo Meloni. Un lavoro sinergico, che ha visto protagonisti anche i sindaci dell’Alto Aterno, ai quali va il mio plauso soprattutto per aver creduto fino in fondo in questo progetto, sostenendo con forza l’azione regionale e rendendo possibile il risultato di oggi”.

“Un sincero grazie va ad Anas per l’impegno profuso, all’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme e all’ingegner Antonio Marasco per la professionalità, la dedizione e la concretezza dimostrata sul campo. È anche grazie alla loro guida che oggi possiamo celebrare un risultato così importante per l’Abruzzo e per il Paese”.