MONTEREALE – “Un’opera che segna un importante passo avanti nel miglioramento dei collegamenti tra L’Aquila e Amatrice, un’area duramente colpita dagli ultimi eventi sismici, crocevia di quattro Regioni del Centro Italia”.

Così, in una nota, il gruppo abruzzese Toto Costruzioni Generali che ha ultimato i lavori del Quarto Lotto della Strada Statale 260 “Picente”, una commessa affidata da Anas dal valore di circa 50 milioni di euro per un tratto di circa 7 km, aperto al traffico oggi.

L’intervento ha riguardato l’adeguamento in sede ed in variante della SS.260 con la realizzazione di significative opere infrastrutturali, nel tratto della Statale che attraversa i Comuni di Capitignano e di Montereale, in provincia dell’Aquila.

Un elemento centrale del lotto è costituito proprio dalla realizzazione della variante in corrispondenza dell’abitato di Marana che consente di superare in galleria il vecchio tracciato con un attraversamento sicuro e veloce, separando il traffico locale da quello pesante e di lunga percorrenza.

La Galleria Marana, che si estende per circa 1,2 km, è dotata di moderni sistemi tecnologici che consentono di incrementare gli standard di sicurezza per l’utenza, unitamente al cunicolo pedonale di emergenza che corre parallelo ad essa ed è interconnesso tramite quattro by-pass.

All’uscita dalla galleria, il tracciato prosegue, ancora in variante, con il Viadotto “Mogliette”, con impalcato continuo in acciaio corten a campata centrale di 56 metri e due laterali da 37 metri. Seguono quattro ulteriori ponti e altrettante nuove rotatorie per il collegamento con la viabilità esistente.

“Questo significativo intervento garantisce oggi un tracciato più lineare, realizzato con soluzioni tecniche all’avanguardia per una maggiore sicurezza degli automobilisti, con una significativa riduzione dei tempi di percorrenza e contribuisce al contempo alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico con soluzioni di viabilità più moderne ed efficienti”, spiega in una nota Gianluca Cangemi, direttore generale di Toto Costruzioni Generali.

“Un’opera innovativa voluta da Anas, stazione appaltante che ringraziamo per la fiducia accordataci”, aggiunge Paolo Toto, presidente e amministratore delegato di Toto Costruzioni Generali.

“Un ringraziamento speciale a nome dell’azienda ai 120 tra tecnici specializzati e maestranze di Toto Costruzioni Generali, che hanno lavorato con passione e competenza superando ogni sfida per arrivare a consegnare un’opera strategica per il territorio. Collegamenti più sicuri, rapidi e confortevoli mirano a favorire gli spostamenti e gli scambi interregionali e tra comunità locali dove la nostra azienda si è ben radicata negli anni. Per questo l’impegno di Toto Costruzioni Generali al fianco di Anas per il rinnovamento della Statale Picente non si ferma”.

L’Azienda è infatti coinvolta anche nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori per la variante alla SS 260 in corrispondenza del Comune di Amatrice, un’opera del valore di circa 40 milioni di euro che consentirà di alleggerire il traffico nel centro storico del paese. Le attività preliminari di cantierizzazione sono in fase di avvio, a testimonianza di un solido rapporto con il territorio e con le comunità locali.

Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, sottolinea: “Siamo a un momento cruciale per il potenziamento della rete viaria in un’area di rilevante importanza socioeconomica. Con quest’apertura – sottolinea l’Ad Anas – si otterranno benefici di alleggerimento del traffico e collegamenti. Ma oltre a una riduzione dei tempi di percorrenza innalziamo gli standard di sicurezza e otteniamo una diminuzione delle emissioni inquinanti”.

La tratta di nuova apertura si inserisce in un esteso quadro di interventi di ammodernamento della SS260 che ha visto già nel maggio 2024 il completamento e l’apertura al traffico del contiguo terzo lotto per 3,9 km con un investimento di circa 28 milioni di euro. Oggi il completamento dei lavori del quarto lotto. Entro qualche mese ci sarà l’apertura dei cantieri del quinto lotto fino al confine regionale con il Lazio.

La progettazione e i lavori di quest’ultimo lotto, contiguo al quarto in prosecuzione fino al confine laziale, sono stati già appaltati da Anas per un importo complessivo di circa 112 milioni di euro e riguardano un tratto di ulteriori 7,5 km. Sul quinto lotto, suddiviso in due stralci funzionali, è stata già completata la progettazione definitiva e sono ora in corso, di prossima conclusione, i procedimenti autorizzativi di VIA.

L’investimento complessivo dei lotti III, IV e V è di circa 206 milioni di euro lordi e consentono il completamento dell’ammodernamento dell’intero itinerario su territorio regionale dell’Abruzzo con gli ulteriori 18 km previsti e già parzialmente aperti al traffico.