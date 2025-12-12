L’AQUILA: AMBASCIATORI DELLA CITTA’ DELLA CULTURA 2026, “GRANDE PARTECIPAZIONE A PROGETTO”

L’AQUILA – “Grande partecipazione per il progetto Ambasciatori della città della cultura 2026 da parte delle categorie interessate”.

È quanto si legge in una nota del Comune dell’Aquila nella quale viene spiegato che sono 87, ad ora, le attività che hanno presentato richiesta di iscrizione per gli incontri, ricordando che per ciascuna possono partecipare fino a cinque persone, compreso il titolare.

Le categorie includono, oltre a commercianti, artigiani, operatori turistici, albergatori e ristoratori, anche associazioni culturali, sportive e sociali.

Le iscrizioni – viene ricordato – saranno aperte fino al raggiungimento del limite massimo di disponibilità dei posti per ciascun incontro. Sarà comunque possibile iscriversi anche alla seconda tornata di appuntamenti, prevista nel mese di gennaio.

“Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, è finalizzato a promuovere il ruolo attivo della comunità, attraverso le categorie maggiormente impegnate nel contatto con il pubblico, riguardo alle attività e agli obiettivi del percorso L’Aquila 2026”, si legge ancora nella nota.

Il programma prevede incontri formativi che si terranno, come evidenziato, nel mese di dicembre, secondo il calendario riportato nella modulistica, e nel mese di gennaio, secondo date che verranno successivamente comunicate. Il corso prevede un singolo incontro e ciascun operatore potrà scegliere tra una delle date proposte.

Gli incontri, che si svolgeranno nella sala conferenze di palazzo Margherita, avranno la durata, nel mese di dicembre, di circa due ore e trenta minuti circa, mentre quelli che saranno programmati a gennaio avranno una durata maggiore e consentiranno il conseguimento dell’attestato.

Ogni attività potrà partecipare ad un incontro formativo nel mese di dicembre, ad un corso nel mese di gennaio oppure ad entrambi.

La partecipazione ad un solo incontro è comunque sufficiente per conseguire il titolo di Ambasciatore della città della cultura 2026, ricevendo l’adesivo da apporre nel proprio esercizio e le spillette brandizzate.

Si ricorda, infine, che le iscrizioni devono essere presentate esclusivamente compilando l’apposita modulistica, reperibile sul sito www.laquila2026.it.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile inoltrare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ambasciatoricultura@comune.laquila.it