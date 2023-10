L’AQUILA, ANCE GIOVANI FESTEGGIA 30 ANNI CON UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SULLA RICOSTRUZIONE

L’AQUILA – Foto d’autore della città in ricostruzione, i suoi luoghi di spaesamento, di attesa e di speranza: è così che il Comitato giovani di Ance L’Aquila, l’Associazione nazionale costruttori edili, festeggia il suo 30esimo compleanno.

Per l’occasione, regala infatti la visione di una mostra alla città: al Palazzetto dei nobili, da domani 6 ottobre 2023 dalle 16 alle 20, per tre giorni, con gli stessi orari, si potranno ammirare le foto dell’artista romano Antonio Di Cecco, già destinatario di premi e riconoscimenti internazionali, che ha esplorato in forma poetica lo spazio mutevole e straniante generato dai cantieri e le sporadiche presenze umane in cerca di una lontana normalità.

“Il risultato è potente ed originale e merita di avere un posto nell’immaginario storico della comunità aquilana e non solo”, si legge in una nota.

L’esposizione, frutto di una collaborazione tra Ance Giovani e Fondazione De Marchis Bonanni D’Ocre patrocinata dal Comune dell’Aquila, si intitola “La forma dei luoghi” e si inserisce nella giornata dedicata a “Generatività e imprenditoria giovanile” tema di cui discuteranno i Giovani imprenditori Ance con rappresentanti di enti e istituzioni presso palazzo Falconi.

“Generatività è una parola non nuova ma ancora piena di tensione – ha spiegato la presidente dei Giovani Ance Eleonora Laurini – indica il processo attivato da idee contagiose che diventano fenomeni sociali e di cambiamento. Credo sia una parola che debba appartenerci come comitato giovani che agisce dentro un’associazione come Ance L’Aquila e dentro la città in cui cresciamo come categoria. Abbiamo radunato tutti gli ex presidenti giovani per raccogliere i punti di vista e la memoria collettiva, in una linea inter-generazionale che mescoli e potenzi le nostre idee”.

Si alterneranno nella tavola rotonda in ordine di mandato, dal 1993 ad oggi, gli ex presidenti giovani Fabio Andreassi, Ettore Barattelli, Maura De Meo, Adolfo Cicchetti, Pierluigi Frezza, Giordano Equizi e la presidente in carica Eleonora Laurini con i saluti dell’attuale presidente senior Gianni Frattale. La giornata è dedicata alla memoria di Luca Rubeo, presidente giovani dal 2003 al 2006, scomparso precocemente.