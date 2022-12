L’AQUILA: ANCHE IL MINISTRO MUSUMECI AL CONVEGNO SULLA RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI

L’AQUILA- Si svolgerà lunedì 12 dicembre, alle ore 17, presso l’Auditorium del Parco, alla presenza del ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, il convegno “La ricostruzione dei centri storici dell’Aquila e dei comuni del cratere” promosso dal Comune e dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione dell’Aquila ( e dei Comuni del Cratere .

Al centro del confronto i dati tratti dal “Libro Bianco sulla Ricostruzione Privata dei Centri Storici nei Comuni Colpiti dal Sisma Abruzzo 2009”, curato dal Dipartimento della Protezione Civile, Reluis, Cnr, Usra e Usrc.

Insieme al ministro, partecipano all’iniziativa il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il titolare dell’Usra, Salvatore Provenzano, il titolare dell’Usrc, Raffaello Fico, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il coordinatore della Struttura tecnica di missione, Carlo Presenti, il Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Marco Villani, il coordinatore della ReLuis, Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria sismica, Marco Di Ludovico.