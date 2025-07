L’AQUILA: ANCORA ALLARME FURTI A PIANOLA. LADRI MESSI IN FUGA DAI CANI, RIPRESI DA TELECAMERE

L’AQUILA – Sono le 21.30 di un martedì di luglio, incuranti delle auto che circolano in strada e delle famiglie riunite a tavola nelle case circostanti, in due scendono da un’Audi grigia con il passamontagna e provano a forzare il cancello di una villa ma sono subito costretti a fare marcia indietro, spaventati dai cani che cominciano ad abbaiare.

È successo ieri sera, in via San Giuseppe, nella frazione aquilana di Pianola, e a raccontare l’accaduto è la consigliera comunale Maura Castellani, di FdI.

“Hanno provato ad entrare in casa! Le registrazioni delle telecamere sono già in possesso delle Forze dell’Ordine che stanno individuando questi ‘soggetti’. Fate attenzione e segnalate qualsiasi movimento sospetto!”, scrive sui social dove ha pubblicato anche i video.

I malintenzionati, almeno in tre, secondo quanto emerso dalla registrazioni, sono quindi arrivati con un’Audi grigia.

Due di loro si sono presentati davanti al cancello mentre l’altro, alla guida dell’auto, si è allontanato per poi ricaricare a bordo i soggetti in fuga.

Qualcuno, ancora in giro, li ha visti scappare e ha segnalato subito la situazione ai proprietari che poi hanno avvertito le forze dell’ordine.

Resta l’allarme a Pianola, così come in molte altre frazioni della città, sempre più bersaglio di ladri e si moltiplicano le segnalazioni alle forze dell’ordine da parte dei residenti che da mesi denunciano una situazione ormai non più tollerabile.

“Abbiamo paura di uscire di casa la sera – spiega uno di loro – ma abbiamo anche il timore che possano entrare mentre siamo a cena o mentre dormiamo. Che si tratti di balordi in cerca di qualsiasi cosa o di ‘professionisti’ non lo sappiamo. Negli ultimi mesi hanno agito anche in concomitanza di eventi, serate in cui erano certi di poter operare indisturbati. Ma bisogna fare sempre molta attenzione, ormai fanno quello che vogliono, a qualsiasi ora del giorno e della notte”. (a.c.)