L’AQUILA: ANCORA ATTI VANDALICI AL PROGETTO CASE DI SANT’ANTONIO, “ZONA A RISCHIO SENZA CONTROLLI”

L’AQUILA – Non si arresta l’ondata di atti vandalici che da tempo interessano il Progetto Case di Sant’Antonio, all’Aquila.

A riaccendere l’attenzione un nuovo episodio, segnalato ad AbruzzoWeb da un residente che spiega come siano state colpite almeno due piastre del complesso nelle quali ignoti hanno distrutto le cassette nei garage dove sono installati i collegamenti della fibra ottica, provocando danni seri all’impianto.

Secondo quanto riferito dal residente, “un tecnico, intervenuto per verificare il guasto, ha confermato che si tratta di un danno importante”. Tempestivo l’intervento di una squadra specializzata per ripristinare la connessione ma diverse persone, molte delle quali in smart working, hanno lamentato disagi.

Al di là del problema, in questo caso rientrato, sottolinea il residente: “Non si tratta di un episodio isolato. Solo qualche tempo fa, nel quartiere era stata denunciata la rottura dei vetri di un’auto parcheggiata, senza alcun furto o tentativo di scasso. Un gesto, anche in quel caso, apparentemente fine a se stesso”.

I residenti chiedono “maggiore attenzione e interventi concreti, anche per evitare che l’area venga lasciata all’incuria e al degrado visto che ci sono piastre vuote e zone isolate. Non vogliamo che questo quartiere venga abbandonato. Ci vivono famiglie, gente perbene, ma senza controllo il rischio è che si trasformi in un ghetto”.