L’AQUILA: ANCORA AVVISTAMENTI DEL LUPO NELLA FRAZIONE DI TEMPERA, IL VIDEO

22 Ottobre 2025 15:27

L'Aquila - Cronaca
L’AQUILA  – Ancora un avvistamento del lupo solitario che oramai da giorni si aggira Tempera paese, frazione dell’Aquila e nel vicino quartiere del Progetto Case.





Questa volta il lupo è stato immortalato da un video di una residente.

Una presenza che sta creando preoccupazione tra i cittadini, visto che nei giorni scorsi l’animale ha già aggredito e portato via nella boscaglia una cagnolina che era portata spasso da una donna e sono scomparsi altri cani e gatti.

