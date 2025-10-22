L’AQUILA: ANCORA AVVISTAMENTI DEL LUPO NELLA FRAZIONE DI TEMPERA, IL VIDEO

L’AQUILA – Ancora un avvistamento del lupo solitario che oramai da giorni si aggira Tempera paese, frazione dell’Aquila e nel vicino quartiere del Progetto Case.

Questa volta il lupo è stato immortalato da un video di una residente.

Una presenza che sta creando preoccupazione tra i cittadini, visto che nei giorni scorsi l’animale ha già aggredito e portato via nella boscaglia una cagnolina che era portata spasso da una donna e sono scomparsi altri cani e gatti.