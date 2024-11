L’AQUILA: ANCORA CHIUSO LO SVINCOLO PER SAN SISTO, RESIDENTI CHIEDONO LA RIAPERTURA

L’AQUILA – Ci sono proteste da parte di residenti e automobilisti aquilani in quanto è chiusa da tempo la strada per San Sisto bassa all’incrocio di Viale della Croce Rossa per lavori alle fognature. Al momento, dopo diverse settimane, è aperto solo un piccolo spazio per i pedoni ma la superficie è bagnata oltre che stretta e la situazione sarà ancora peggiore in vista delle piogge che si prevedono. I residenti, dunque, chiedono la conclusione dei lavori. Inoltre nella zona si percepiscono cattivi odori. (g.g.)