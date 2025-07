L’AQUILA: ANCORA CONTROLLI A RAFFICA E MULTE DELLA POLIZIA LOCALE IN CENTRO E PERIFERIA

L’AQUILA – Intensificati i controlli sul traffico in centro e nella periferia aquilana dalla poilzia locale. Sono state elevate diverse multe per contestazioni che vanno dal ritiro di patente estera non aggiornata con quella italiana, divieti di sosta, eccesso di velocità. Ora quello che serve, dicono i cittadini che vivono in periferia, sono gli autovelox,telelaser, telecamere di sorveglianza nei punti nevralgici della città: Strada statale n. 80, da Ex Hotel Amuternum ora My Suite fino fino alla rotonda per la scuola Finanza, il lungo rettilineo che va da Coppito a Preturo, SS 17, la via Mausonia.

Questa mattina, inoltre, controlli della polizia di Stato davanti al cimitero monumentale del capoluogo di regione.