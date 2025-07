L’AQUILA – Ancora due incidenti stradali in una sera all’Aquila, di cui uno mortale a Sella di Corno e l’altro nel quartiere di Pettino, nel capoluogo regionale.

Nel primo caso, a perdere la vita un ragazzo di circa 20 anni. Tre le auto coinvolte e, secondo quanto appreso, ci sarebbero anche 5 feriti, le cui condizioni al momento non sono note.

La vittima è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto finita in un burrone. Il recupero, da parte dei Vigili del fuoco dell’Aquila, è ancora in corso. Sul posto i medici del 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale ‘San Salvatore’, e i carabinieri per ricostruire la dinamica del

sinistro.

La Procura della Repubblica dell’Aquila ha aperto un fascicolo per omicidio stradale

A Pettino, uno scooter e un’auto si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento tra via Antica Arischia e via di Castelvecchio. Gravemente ferita una ragazza di 26 anni, trasportata in ospedale in codice rosso.

Due casi che riaccendono, ancora una volta, il dibattito sul tema della sicurezza sulle strade cittadine a poco più di una settimana da altri due gravi incidenti che hanno fatto registrare due vittime in un solo giorno.

A perdere la vita una 91enne investita in Viale Corrado IV, mentre attraversava la strada. L’anziana era stata soccorsa e trasportata in ospedale in ambulanza con un trauma cranico. La stessa sera è morta una 55enne di Collettara di Scoppito, vittima del terribile incidente che si è verificato sulla statale 17, all’altezza del Tecnopolo d’Abruzzo e del bar Battistelli. Fatale un frontale violentissimo contro un’altra auto che sopraggiungeva in direzione contraria.